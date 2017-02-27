moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу (шляхом контрольованої девальвації). А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
Дюрі-бачі написав:moveton Єврозона - це держави, які поміняли свої національні валюти на Євро, чим втратили доступ до безлімітного друкарського верстату і не можуть вирішувати свої економічні проблеми за рахунок народу шляхом контрольованої девальвації. А Греція навчила, що таким країнам доводиться давати в борг гроші, які невідомо чи колись вернуть.
По-прежнему не ясно каким образом ЕС может в еврозону кого-то не пустить. И почему вдруг от такого решения стране вдруг становится кто-то обязан давать деньги. Чего-то такое в конституции ЕС написано? Так я готов в своей квартире перейти на евро - пусть мне много денег без возврата ЕС начнёт давать!
— Сейчас мало кто знает историю, — сказал он, — потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
— А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова.
— А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
— Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван, — наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
— Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец, — значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...
Майже всі депутати Верховної Ради (396 із 415), за «інтенсивність праці», отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року. Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.