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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 01:25
Прораб написав:
Майже всі депутати Верховної Ради (396 із 415), за «інтенсивність праці», отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року.
Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.
А шо, в колином Велюре чаёк с морепродуктами то подорожали!
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барабашов
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