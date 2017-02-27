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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:15
Visky написав: alex lem написав: Дюрі-бачі написав:
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?
Писав на роботі, вибачте що не перевірив правильність слова по словникам. Дивно що за не поставлену кому ніхто не написав кілька постів. Граммарнаці...
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