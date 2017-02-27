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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10357103581035910360

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 142
Менше 38,00
4%
5
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
9
39,00-39,50
4%
6
39,50-40,00
15%
22
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
15%
22
41,00-41,50
9%
13
41,50-42,00
6%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
14
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:15

  Visky написав:
  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.

Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?

Писав на роботі, вибачте що не перевірив правильність слова по словникам. Дивно що за не поставлену кому ніхто не написав кілька постів. Граммарнаці...
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