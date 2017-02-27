Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:15
Visky написав: alex lem написав: Дюрі-бачі написав:
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?
Писав на роботі, вибачте що не перевірив правильність слова по словникам. Дивно що за не поставлену кому ніхто не написав кілька постів. Граммарнаці...
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alex lem
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:53
Visky написав: centurionus написав: Visky написав:
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий».
Не більш хибне, ніж Рейн, рейх, Лейпціг, швейцарський тощо.
Колега написав взагалі без "й": "штрЕКбрехери", можливо не розуміючи сенсу.
А чи знаєте Ви, що південно-східні німці кажуть Ляйпціш, замість літературного Ляйпціг, замінюючі прикінцеве "г" на "ш" й в інших словах? Вибачте, англіцизми дратують, засмітили укр.мову та й інші
Ляйпціг/Лейпціг на мові словян - Липск (від слова липа).
І на південному сході Німеччини досі живуть лужичани.
І взагалі, східна Німеччина, то колишні слов"яньскі землі заселені переважно населенням слов"янського походження
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:03
Amat написав: prodigy написав:
фраза полосатого зебры
чтобы скупаться надо иметь гривну,
а если есть гривна, то лучше скупать по 37,45 на 3 мес.
но не по 38,70
в чего такой кипиш? дол с просел на 5%
если не можете заработать больше на 5% ,
то тогда уменьшайте вытраты
продержаться до 12 марта
Кто\шо продержатся ?
курс продержится?
Пане prodigy, а також всі хто розуміє про що мова - буду вдячний за відповідь...
Шо таке має статися 12 бберезня ?
Доречі на гілці про нерухомість теж побачив такий "загадковий" допис... тільки там про 8 березня йдеться...
Шановне панство, шо віббувається ? Шо за новий "тайный заговор"?
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:05
Visky написав: alex lem написав: Дюрі-бачі написав:
Yuri_61
ИМХО вимоги НБУ по резервуванню + зміна правил виплат в ЗСУ запустили лавину. А далі вже ждуни, які різько перестали купувати валюту, зробили свою чорну справу.
Там не ждуни винні а
штрекбрехери
що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім.
Streikbrecher
, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?
В 80-тых годах прошлого столетия это слово было в первых строках на советском телевизоре в контексте шахтёров Дойчланд.
п.с. USD 38.80/39.10
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в Чет 02 бер, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:22
Amat написав:
Шо таке має статися 12 бберезня ?
Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло:
https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
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