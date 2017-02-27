Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:22
Amat написав:
Шо таке має статися 12 бберезня ?
Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло:
https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
P.S. якщо чесно, то їм не вірю, але читати таке, погодьтеся, приємно
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:53
Amat написав:
Шо таке має статися 12 бберезня ?
Думаю мова про те що НБУ 11 числа вводить нові вимоги до обов'язкових резервів банків. Банкам ще менш вигідно стане тримати залучену валюту на поточних рахунках - під неї треба буде морозити більше гривні на коррахунку в НБУ
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