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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10357103581035910360

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 6
Менше 38,00
17%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
17%
1
39,50-40,00
17%
1
40,00-40,50
17%
1
40,50-41,00
17%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло: https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
P.S. якщо чесно, то їм не вірю, але читати таке, погодьтеся, приємно :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:37

  Василь-Рівне написав:
  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло: https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
P.S. якщо чесно, то їм не вірю, але читати таке, погодьтеся, приємно :wink:



:D :D :D
Згоден
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:53

  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Думаю мова про те що НБУ 11 числа вводить нові вимоги до обов'язкових резервів банків. Банкам ще менш вигідно стане тримати залучену валюту на поточних рахунках - під неї треба буде морозити більше гривні на коррахунку в НБУ
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:04

Початок весни: що буде з курсом долара та чого чекати від банків, ОВДП та ринку нерухомості
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07

Фіксуємо опитування
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:42

12 змінять суму обовязкового резервування x2.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.
dudemix
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:53

  Ірина_ написав:Фіксуємо опитування
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а можна якось зробити , щоб це опитування можна було згортати ? бо воно в мене півмонітора займає (((
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:04

20% -> 30% "вдвічі"

  dudemix написав:12 змінять суму обовязкового резервування x2.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.

20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:15

[/quote]
20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт[/quote]

а ми купляємо чи прдаємо ?))
lamal
 
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