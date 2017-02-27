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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10358103591036010361>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 16
Менше 38,00
13%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
6%
1
39,00-39,50
19%
3
39,50-40,00
13%
2
40,00-40,50
25%
4
40,50-41,00
6%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло: https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
P.S. якщо чесно, то їм не вірю, але читати таке, погодьтеся, приємно :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:37

  Василь-Рівне написав:
  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Не знаю, що буде 12-го, а от 22-го має здохнути xуйло: https://www.volyn.com.ua/news/236573-ka ... utin-pomre
P.S. якщо чесно, то їм не вірю, але читати таке, погодьтеся, приємно :wink:



:D :D :D
Згоден
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:53

  Amat написав:Шо таке має статися 12 бберезня ?

Думаю мова про те що НБУ 11 числа вводить нові вимоги до обов'язкових резервів банків. Банкам ще менш вигідно стане тримати залучену валюту на поточних рахунках - під неї треба буде морозити більше гривні на коррахунку в НБУ
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:04

Початок весни: що буде з курсом долара та чого чекати від банків, ОВДП та ринку нерухомості
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07

Фіксуємо опитування
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:42

12 змінять суму обовязкового резервування x2.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.
dudemix
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:53

  Ірина_ написав:Фіксуємо опитування
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а можна якось зробити , щоб це опитування можна було згортати ? бо воно в мене півмонітора займає (((
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:04

20% -> 30% "вдвічі"

  dudemix написав:12 змінять суму обовязкового резервування x2.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.

20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:15

[/quote]
20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт[/quote]

а ми купляємо чи прдаємо ?))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:17

  alex lem написав:
  Visky написав:
  alex lem написав:Там не ждуни винні а штрекбрехери що здають доллари баулами по любому курсу. ,,Ми ж вумніші всіх, заробимо хоч 10 копійок на доларі,,
ШтрАЙкбрехери (хибне вкорінення штрЕйкбрехери) від нім. Streikbrecher, від Streik (нім. - штрайк, укр. - страйк) і brecher — «руйнуючий». Тільки до чого вони тут?

Писав на роботі, вибачте що не перевірив правильність слова по словникам. Дивно що за не поставлену кому ніхто не написав кілька постів. Граммарнаці...
Вибачте, але справа не в правильному написанні, а значенні слова і сенсі речення (думки) в цілому. Я так і не зрозумів, а Ви не відповіли, до чого вони тут, руйнівники страйку?
Visky
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