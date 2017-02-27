Visky написав:Я так і не зрозумів, а Ви не відповіли, до чого вони тут, руйнівники страйку?
Ну як не зрозуміло, як це до чого? Люди (ждуни або "страйкарі") спеціально не несуть в обмінку свою валюту, чекають що курс сяде у рОкету, по суті - страйкують, не дають ПОВам з чим працювати. А у той же час ті самі "руйнівники" (чи якщо хочете "бреЙкери") пруть баули до ПОВів звівши нанівець (руйнуючи) усі потуги "страйкарів". Ну один в один - страЙк-бреЙкери, ні? P.S. Завчасно перепрошую за мою німецьку - ніколи її не вчив тому слова писав виходячи с правил мовлення дещо іншої мови - за що ногами прошу не бити.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............02.03.2023..........03.03.2023 дата розрахунку.............01.03.2023...........02.03.2023 Євро................................39,0754................38,7847...-0.74% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0606 (вчера 1.0686)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.93. Последние 2 дня примерно на одном уровне с достаточно приличной амплитудой колебаний - около 1%.
Первые 3 дня этой недели отличаются очень скромным объемом валютных интервенций.
НБУ в очередной раз уточнил валютные ограничения: - изменен список товаров для волонтеров; - разрешены переводы фонда, помогающего пострадавшим от землетрясения.
ЗЫ Я уже второй раз вернулся из армии. Скоро пойду опять
Всем Привет . Здоровья и Удачи . Уважаемый Сибарит , как мне кажется , Вам в армии вообще делать нечего ! Вы на своем месте и делаете ту работу в которой великий СПЕЦ ! Не думаю что Вам следует идти в армию . Патологоанатомов конечно не хватает , но Вы вроде как не по медицине .....