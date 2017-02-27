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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10358103591036010361

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 16
Менше 38,00
13%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
6%
1
39,00-39,50
19%
3
39,50-40,00
13%
2
40,00-40,50
25%
4
40,50-41,00
6%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Я так і не зрозумів, а Ви не відповіли, до чого вони тут, руйнівники страйку?
Ну як не зрозуміло, як це до чого? Люди (ждуни або "страйкарі") спеціально не несуть в обмінку свою валюту, чекають що курс сяде у рОкету, по суті - страйкують, не дають ПОВам з чим працювати. А у той же час ті самі "руйнівники" (чи якщо хочете "бреЙкери") пруть баули до ПОВів звівши нанівець (руйнуючи) усі потуги "страйкарів". Ну один в один - страЙк-бреЙкери, ні?
P.S. Завчасно перепрошую за мою німецьку - ніколи її не вчив тому слова писав виходячи с правил мовлення дещо іншої мови - за що ногами прошу не бити. ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:35

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............02.03.2023..........03.03.2023
дата розрахунку.............01.03.2023...........02.03.2023
Євро................................39,0754................38,7847...-0.74%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0606 (вчера 1.0686)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.93.
Последние 2 дня примерно на одном уровне с достаточно приличной амплитудой колебаний - около 1%.

Первые 3 дня этой недели отличаются очень скромным объемом валютных интервенций.

НБУ в очередной раз уточнил валютные ограничения:
- изменен список товаров для волонтеров;
- разрешены переводы фонда, помогающего пострадавшим от землетрясения.

ЗЫ Я уже второй раз вернулся из армии. Скоро пойду опять :twisted:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:49

Сибарит

Всем Привет .
Здоровья и Удачи .
Уважаемый Сибарит , как мне кажется , Вам в армии вообще делать нечего !
Вы на своем месте и делаете ту работу в которой великий СПЕЦ !
Не думаю что Вам следует идти в армию .
Патологоанатомов конечно не хватает , но Вы вроде как не по медицине .....


СЕГОДНЯ ровно год , как я в ВСУ !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:19

  moveton написав:А вдруг случится фантастическое и к этому моменту гривну отменят и на евро перейдём? Цены у нас давно европейские

Це буде ще дуже не скоро. Спочатку має бути бездефіцитний бюджет і низька інфляція, потім дозволять увійти в Єврозону.
AndriyQ
 
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