Додано: Чет 02 бер, 2023 23:43

Yuri_61 написав: справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня)

і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні. справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня)і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні.

На лицевой стороне каждой банкноты справа имеется запись, выполненная мелким шрифтом краской черного цвета, состоящая из одной буквы и цифр, например "G124". Буква (контрольная буква) может быть одной из следующего ряда - A, B, C, D, E, F, G, H, цифра может быть любой и означает номер клише лицевой стороны купюры. На некоторых купюрах перед контрольной буквой и номером клише расположены буквы FW, которые означают, что данная купюра выпущена на фабрике в Форт Уоте, штат Техас.



Всего в США две фабрики по производству денежных знаков, первая Вашингтон округ Колумбия и вторая Форт Уот, штат Техас.



Символ FW. Печать банкнот 100 долларов нового образца осуществляется на двух предприятиях: в г. Форт-Уорте, штат Техас, и г. Вашингтоне, округ Колумбия. На новых купюрах достоинством 100 долларов, отпечатанных в городе Форт-Уорте, в верхнем левом углу лицевой стороны банкноты справа от числа 100, есть маленькие буквы FW. Если на банкноте нет символа FW, значит, она отпечатана в Вашингтоне, округ Колумбия.

Я нашёлИз этого не очевидно ни то, что вторая фабрика эти буквы лепит всегда, ни то, что первая их лепит вообще хоть когда-то. Последний файл наникаких таких букв не требуетНо если "всі справжнi долари з 2009 року мають", то аргумент для паники, конечно. А почему только с 2009 волноваться?Вон, новость о выпуске десятки с этими буквами на три года раньше: "" (из Украины доступ туда закрыт, нужно в обход).Кстати, по первой ссылке есть в разделе про доллары, начиная с 2004, а не с 2009 года:Но всё может быть. Может с 2009 обязательно и на всех уже.