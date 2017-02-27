demichh написав:У меня тама D 103, 106, 107 стоит.
одна літера? справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня) і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні.
Yuri_61 написав:справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня) і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні.
На лицевой стороне каждой банкноты справа имеется запись, выполненная мелким шрифтом краской черного цвета, состоящая из одной буквы и цифр, например "G124". Буква (контрольная буква) может быть одной из следующего ряда - A, B, C, D, E, F, G, H, цифра может быть любой и означает номер клише лицевой стороны купюры. На некоторых купюрах перед контрольной буквой и номером клише расположены буквы FW, которые означают, что данная купюра выпущена на фабрике в Форт Уоте, штат Техас.
Всего в США две фабрики по производству денежных знаков, первая Вашингтон округ Колумбия и вторая Форт Уот, штат Техас.
Из этого не очевидно ни то, что вторая фабрика эти буквы лепит всегда, ни то, что первая их лепит вообще хоть когда-то. Последний файл на www.uscurrency.gov никаких таких букв не требует
Кстати, по первой ссылке есть в разделе про доллары, начиная с 2004, а не с 2009 года:
Символ FW. Печать банкнот 100 долларов нового образца осуществляется на двух предприятиях: в г. Форт-Уорте, штат Техас, и г. Вашингтоне, округ Колумбия. На новых купюрах достоинством 100 долларов, отпечатанных в городе Форт-Уорте, в верхнем левом углу лицевой стороны банкноты справа от числа 100, есть маленькие буквы FW. Если на банкноте нет символа FW, значит, она отпечатана в Вашингтоне, округ Колумбия.
Но всё может быть. Может с 2009 обязательно и на всех уже.