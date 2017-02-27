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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10359103601036110362

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 31
Менше 38,00
13%
4
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
10%
3
39,50-40,00
10%
3
40,00-40,50
32%
10
40,50-41,00
10%
3
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:39

У меня тама D 103, 106, 107 стоит.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:48

  demichh написав:У меня тама D 103, 106, 107 стоит.


одна літера?
справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня)
і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:43

  Yuri_61 написав:справа в тому, що всі долари з 2009 року мають у верхньому лівому кутку по дві літери, а саме: FW (що означає Форт Уорт, де знаходиться друкарня)
і про це вказується в описі 100 доларової банкноти, як ознки справжності, правда в цьому описі вказується, що саме для цієї друкарнів і не зрозуміло, які позначки на доларах, якщо не з цієї друкарні.

Я нашёл как максимум, такое:
На лицевой стороне каждой банкноты справа имеется запись, выполненная мелким шрифтом краской черного цвета, состоящая из одной буквы и цифр, например "G124". Буква (контрольная буква) может быть одной из следующего ряда - A, B, C, D, E, F, G, H, цифра может быть любой и означает номер клише лицевой стороны купюры. На некоторых купюрах перед контрольной буквой и номером клише расположены буквы FW, которые означают, что данная купюра выпущена на фабрике в Форт Уоте, штат Техас.

Всего в США две фабрики по производству денежных знаков, первая Вашингтон округ Колумбия и вторая Форт Уот, штат Техас.

Из этого не очевидно ни то, что вторая фабрика эти буквы лепит всегда, ни то, что первая их лепит вообще хоть когда-то. Последний файл на www.uscurrency.gov никаких таких букв не требует

Но если "всі справжнi долари з 2009 року мають", то аргумент для паники, конечно. А почему только с 2009 волноваться? :roll: Вон, новость о выпуске десятки с этими буквами на три года раньше: "по информации Федеральной резервной системы США со 2 марта 2006 года выпускается в обращение в США новая банкнота номиналом 10 американских долларов" (из Украины доступ туда закрыт, нужно в обход).

Кстати, по первой ссылке есть в разделе про доллары, начиная с 2004, а не с 2009 года:
Символ FW. Печать банкнот 100 долларов нового образца осуществляется на двух предприятиях: в г. Форт-Уорте, штат Техас, и г. Вашингтоне, округ Колумбия. На новых купюрах достоинством 100 долларов, отпечатанных в городе Форт-Уорте, в верхнем левом углу лицевой стороны банкноты справа от числа 100, есть маленькие буквы FW. Если на банкноте нет символа FW, значит, она отпечатана в Вашингтоне, округ Колумбия.

Но всё может быть. Может с 2009 обязательно и на всех уже.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 01:32

Yuri_61 Ви за ці дрібні букви на доларах мабуть вже втретє пишете тут на форумі. Це такий тонкий троллінг? Чи раз у місяць купляєте одну бОмажку і під лупою вивчаєте? Бо нема чим зайнятися?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 01:40

  alex lem написав:Yuri_61 Ви за ці дрібні букви на доларах мабуть вже втретє пишете тут на форумі. Це такий тонкий троллінг? Чи раз у місяць купляєте одну бОмажку і під лупою вивчаєте? Бо нема чим зайнятися?

Так занятие давнее и почётное:
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
moveton
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  #<1 ... 10359103601036110362
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