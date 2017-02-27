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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10359103601036110362

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 31
Менше 38,00
13%
4
38,00-38,50
3%
1
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
10%
3
39,50-40,00
10%
3
40,00-40,50
32%
10
40,50-41,00
10%
3
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:03

  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?

Достигли дна, оттолкнулись и пошли вверх. Какой была глубина- это вопрос недель.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:15

Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
alex lem
 
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