|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:03
Investor_K написав:
Питання дня
Дорожче буде?
Достигли дна, оттолкнулись и пошли вверх. Какой была глубина- это вопрос недель.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:15
Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32170
|35622852
|
П'ят 03 бер, 2023 07:25
чик
|
|1713
|12708354
|
|
|7975
|22888574
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|