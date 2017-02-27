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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:03
Investor_K написав:
Питання дня
Дорожче буде?
Достигли дна, оттолкнулись и пошли вверх. Какой была глубина- это вопрос недель.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:15
Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
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alex lem
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:20
flyman написав: dudemix написав:
12 змінять суму обовязкового резервування x2.
За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.
20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт
і не всі, а лише до запитання.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:45
alex lem написав:
Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
так ещё не 10.00 утра
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:18
Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
так ещё не 10.00 утра
10 вже є
38,95/40,10
40,85/41,05.
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alex lem
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:44
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
так ещё не 10.00 утра
10 вже є
38,95/40,10
40,85/41,05.
приём дол. на 5 коп вверх. Это волнует я думаю 95% форума. Остальные показатели всех пофиг..))
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