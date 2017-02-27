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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10359103601036110362

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 36
Менше 38,00
11%
4
38,00-38,50
6%
2
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
11%
4
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
31%
11
40,50-41,00
11%
4
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:03

  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?

Достигли дна, оттолкнулись и пошли вверх. Какой была глубина- это вопрос недель.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:15

Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:20

  flyman написав:
  dudemix написав:12 змінять суму обовязкового резервування x2.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року фізичні особи тримали на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті 923 млрд грн.
Що зменшити цей навіс ліквідності, яка неконтрольовано може хлинути на валютний ринок, з початку року НБУ втретє збільшив для банків норми обов’язкових резервів за вкладами на вимогу і коштами на поточних рахунках.
Зокрема, з 11 березня цей норматив зростає вдвічі і банки зобов'язані резервувати під кошти фізосіб до запитання та на поточних рахунках 20% від обсягів. А під валютні кошти, розміщені на поточних рахунках, необхідно буде резервувати 30% від загальної суми. До 11 березня норматив - на рівні 20%. Фактично ці гроші будуть заморожені.

20% -> 30%
"вдвічі"
клібейт

і не всі, а лише до запитання.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:45

  alex lem написав:Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10

так ещё не 10.00 утра
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:18

  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/39,10
40,90/41,10

так ещё не 10.00 утра

10 вже є
38,95/39,10. Очепятка
40,85/41,05. :D
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 03 бер, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:44

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:Поки ніякого уверх не бачу, зараз зранку як увесь день учора було, провінція
38,90/40,10
40,90/41,10

так ещё не 10.00 утра

10 вже є
38,95/40,10
40,85/41,05. :D

приём дол. на 5 коп вверх. Это волнует я думаю 95% форума. Остальные показатели всех пофиг..))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:38,95/40,10


Маржа дофига
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:37

  Investor_K написав:
  alex lem написав:38,95/39,10


Маржа дофига
Простите очепятался!! Поправлю.
Для моего мухосранска 15 коп это идеальная рабочая маржа обменок и менял. Так что приблизились к реальности.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 03 бер, 2023 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Вот на эти 2 % мы и живем" :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:провінція

  alex lem написав:Для моего мухосранска

А можна поточнити так би мовити офіційну назву?
Ой+
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