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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10360103611036210363

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 39
Менше 38,00
10%
4
38,00-38,50
5%
2
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
10%
4
39,50-40,00
15%
6
40,00-40,50
31%
12
40,50-41,00
10%
4
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:29

  Visky написав:Ха, тримайте кишеню ширше! Теоретично це може бути коли вдасться вирвати друкарський станок з цупких, корупційних рученят влади

Та хто його виривати буде, нераби? Практично і виривати не треба, потрібна зміна свідомості, дивіться приклад Чехії і Польщі. Вступ в Євросоюз дисциплінує. Нам треба або хрестик зняти, або штани одіти.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:52

  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?


не в цей день
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:16

  bamper написав:на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 мільйонам.

Негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними НБУ, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 мільйони, порівнюючи з груднем 2022. Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулоріч. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022.

https://itcluster.lviv.ua/obsyag-it-eksportu-u-sichni-vpav-majzhe-na-30/
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:39

  bamper написав:
  bamper написав:на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 мільйонам.

Негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними НБУ, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 мільйони, порівнюючи з груднем 2022. Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулоріч. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022.

https://itcluster.lviv.ua/obsyag-it-eksportu-u-sichni-vpav-majzhe-na-30/


Не можу сказати, що ринок скорочується...
Він скоріше змінюється.

відбувається одразу багато процесів:
- перереєстрація в ЕС (зміна потоків)
- міграція
- скорочення глобального ринку "інвестування в розвиток, стартапи і т.д.), як наслідок скорочення кількості проектів
- перегляд прайсів (в основному для нових клієнтів)
- внутрішня оптимізація витрат в ІТ
- і так, деякі клієнти шукають можлоивості зміни постачальника із-за ризиків війни. Але це дуже поступовий процесс. І на мою особисту думку, далеко не самий впливовий.

Підсумовуючи, як і казав на початку, ринок скоріше змінюється ніж скорочується. І зараз завчасно ще робити висновки наскільки це будет - чи + за підсумками.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:54

  Amat написав:Підсумовуючи, як і казав на початку, ринок скоріше змінюється ніж скорочується. І зараз завчасно ще робити висновки наскільки це будет - чи + за підсумками.

зміни про які Ви пишите відбуваються вже протягом значного періоду часу і зменшення експротної виручки це прямий тому доказ. я вже писав як компанії роблять "висновки" голосуючи "ногами". за рік тільки дурні не зробили висновків.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:58

  AndriyQ написав:
  Visky написав:Ха, тримайте кишеню ширше! Теоретично це може бути коли вдасться вирвати друкарський верстат з цупких, корупційних рученят влади

Та хто його виривати буде, нераби? Практично і виривати не треба, потрібна зміна свідомості, дивіться приклад Чехії і Польщі. Вступ в Євросоюз дисциплінує. Нам треба або хрестик зняти, або штани одіти.
От якраз Чехіяї і Польща зберігли свої валюти. Таку фантастичну годівницю і регулювальник фінансів не віддадуть!
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:01

  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?
Звичайно. Сьогодні - боротьба за взяття 39. Вже в сб очікую незначного зростання, більш суттєве - з 12.03
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:04

  Visky написав:
  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?
Звичайно. Сьогодні - боротьба за взяття 39. Вже в сб очікую незначного зростання, більш суттєве - з 12.03

Не дають... вперлися в 38,95, хоча продаж потроху росте.
sergey_sryvkin
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