Visky написав:Ха, тримайте кишеню ширше! Теоретично це може бути коли вдасться вирвати друкарський станок з цупких, корупційних рученят влади
Та хто його виривати буде, нераби? Практично і виривати не треба, потрібна зміна свідомості, дивіться приклад Чехії і Польщі. Вступ в Євросоюз дисциплінує. Нам треба або хрестик зняти, або штани одіти.
bamper написав:на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 мільйонам.
Негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними НБУ, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 мільйони, порівнюючи з груднем 2022. Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулоріч. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022.
bamper написав:на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 мільйонів, це на $223 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги експорту першого місяця 2023 менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 мільйонам.
Негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними НБУ, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 мільйони, порівнюючи з груднем 2022. Комп’ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту — 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулоріч. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022.
Не можу сказати, що ринок скорочується... Він скоріше змінюється.
відбувається одразу багато процесів: - перереєстрація в ЕС (зміна потоків) - міграція - скорочення глобального ринку "інвестування в розвиток, стартапи і т.д.), як наслідок скорочення кількості проектів - перегляд прайсів (в основному для нових клієнтів) - внутрішня оптимізація витрат в ІТ - і так, деякі клієнти шукають можлоивості зміни постачальника із-за ризиків війни. Але це дуже поступовий процесс. І на мою особисту думку, далеко не самий впливовий.
Підсумовуючи, як і казав на початку, ринок скоріше змінюється ніж скорочується. І зараз завчасно ще робити висновки наскільки це будет - чи + за підсумками.
Amat написав:Підсумовуючи, як і казав на початку, ринок скоріше змінюється ніж скорочується. І зараз завчасно ще робити висновки наскільки це будет - чи + за підсумками.
зміни про які Ви пишите відбуваються вже протягом значного періоду часу і зменшення експротної виручки це прямий тому доказ. я вже писав як компанії роблять "висновки" голосуючи "ногами". за рік тільки дурні не зробили висновків.
Visky написав:Ха, тримайте кишеню ширше! Теоретично це може бути коли вдасться вирвати друкарський верстат з цупких, корупційних рученят влади
Та хто його виривати буде, нераби? Практично і виривати не треба, потрібна зміна свідомості, дивіться приклад Чехії і Польщі. Вступ в Євросоюз дисциплінує. Нам треба або хрестик зняти, або штани одіти.
От якраз Чехіяї і Польща зберігли свої валюти. Таку фантастичну годівницю і регулювальник фінансів не віддадуть!