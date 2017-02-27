|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:15
sergey_sryvkin написав: Visky написав: Investor_K написав:
Питання дня
Дорожче буде?
Звичайно. Сьогодні - боротьба за взяття 39. Вже в сб очікую незначного зростання, більш суттєве - з 12.03
Не дають... вперлися в 38,95, хоча продаж потроху росте.
Так, певно, сьогодні вище не піде, сподіваюсь, завтра 39 візьмуть. Багато хто визначив для себе прийнятним для здачі курс під 39 і за 38,9-38,95 оптові й охоче здають. А ще в пт в 2гу пол. здають на побутові закупи. Пробиватися вище буде досить важко
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1056
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35
Смотря где???
У нас принимают уже и по 39,05 :
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6286
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:56
Игорь Алексеевич написав:
Смотря где???
У нас принимают уже и по 39,05 :
МОЛОДЦІ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8541
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1716
|12709328
|
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
|
|32170
|35625426
|
П'ят 03 бер, 2023 07:25
чик
|
|7975
|22888628
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|