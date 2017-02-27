Звичайно. Сьогодні - боротьба за взяття 39. Вже в сб очікую незначного зростання, більш суттєве - з 12.03
Не дають... вперлися в 38,95, хоча продаж потроху росте.
Так, певно, сьогодні вище не піде, сподіваюсь, завтра 39 візьмуть. Багато хто визначив для себе прийнятним для здачі курс під 39 і за 38,9-38,95 оптові й охоче здають. А ще в пт в 2гу пол. здають на побутові закупи. Пробиватися вище буде досить важко
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............03.03.2023..........06.03.2023 дата розрахунку............02.03.2023...........03.03.2023 Євро...............................38,7847................38,8048...+0.06% Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0612 (вчера 1.0606)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.79 (вчера 104.93). Похоже, рынок успокаивается.
Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управлении НБУ опубликовал список нарушителей за февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее.