RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10362103631036410365>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 39
Менше 38,00
10%
4
38,00-38,50
5%
2
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
10%
4
39,50-40,00
15%
6
40,00-40,50
31%
12
40,50-41,00
10%
4
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:15

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?
Звичайно. Сьогодні - боротьба за взяття 39. Вже в сб очікую незначного зростання, більш суттєве - з 12.03

Не дають... вперлися в 38,95, хоча продаж потроху росте.
Так, певно, сьогодні вище не піде, сподіваюсь, завтра 39 візьмуть. Багато хто визначив для себе прийнятним для здачі курс під 39 і за 38,9-38,95 оптові й охоче здають. А ще в пт в 2гу пол. здають на побутові закупи. Пробиватися вище буде досить важко
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35

Смотря где???
У нас принимают уже и по 39,05 : :)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6286
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:56

  Игорь Алексеевич написав:Смотря где???
У нас принимают уже и по 39,05 : :)

МОЛОДЦІ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8542
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:16

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............03.03.2023..........06.03.2023
дата розрахунку............02.03.2023...........03.03.2023
Євро...............................38,7847................38,8048...+0.06%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0612 (вчера 1.0606)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.79 (вчера 104.93).
Похоже, рынок успокаивается.

Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управлении :)
НБУ опубликовал список нарушителей за февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6830
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5733 раз.
Подякували: 18407 раз.
 
Профіль
79
41
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дніпро , опт , на вечір , 38.90/39.20
EUR 41.00/ 41.25
приём на месте, продажу подняли
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 23.05.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:53

  Vadim_ написав:Дніпро , опт , на вечір , 38.90/39.20

Це, власне, роздріб.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 19.02.14
Подякував: 432 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:05

  sergey_sryvkin написав:
  Vadim_ написав:Дніпро , опт , на вечір , 38.90/39.20

Це, власне, роздріб.

Это там где всегда есть в обе стороны , на 1000 и больше в зависимости от ситуации сделают уступку 2-3 копійки...
п.с. оптовая обменка
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 23.05.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добрый вечер .

Всем Здоровья .
Приехал я на" базу " и что то ТАК меня мучало !!!
... а потом понял ...
01.03 2019 года умер Александр Алексеевич Дмитренко .
Основатель этого ресурса .
Так стыдно мне ...
Помяните ДС(дядю Сашу )
Пусть Господь Бог простит ему ВСЕ Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !

Про себя подумал , вот так же уйдешь в "вечное путешествие " и ВСЕ , нет твоей души .
А душа жива пока помнят .
холява
2
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3922 раз.
Подякували: 4294 раз.
 
Профіль
3
18
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:33

  холява написав:Добрый вечер .

Всем Здоровья .
Приехал я на" базу " и что то ТАК меня мучало !!!
... а потом понял ...
01.03 2019 года умер Александр Алексеевич Дмитренко .
Основатель этого ресурса .
Так стыдно мне ...
Помяните ДС(дядю Сашу )
Пусть Господь Бог простит ему ВСЕ Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !

Про себя подумал , вот так же уйдешь в "вечное путешествие " и ВСЕ , нет твоей души .
А душа жива пока помнят .

Обещаю помнить про Вас.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8542
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:48

  Vadim_ написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Vadim_ написав:Дніпро , опт , на вечір , 38.90/39.20

Це, власне, роздріб.

Это там где всегда есть в обе стороны , на 1000 и больше в зависимости от ситуации сделают уступку 2-3 копійки...
п.с. оптовая обменка

В кам'янському роздріб 38,95/39,10
а по опту кажуть, що по 39,00 оптом продають, тому прийом не піднімають.

Upd: на вечір 38,95/39,20
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 19.02.14
Подякував: 432 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10362103631036410365>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3216, 3217, 3218
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32176 35626656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 19:35
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1716 12709849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22888667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3842)
03.03.2023 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.