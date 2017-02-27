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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:04
холява написав:
Добрый вечер .
Всем Здоровья .
Приехал я на" базу " и что то ТАК меня мучало !!!
... а потом понял ...
01.03 2019 года умер Александр Алексеевич Дмитренко .
Основатель этого ресурса .
Так стыдно мне ...
Помяните ДС(дядю Сашу )
Пусть Господь Бог простит ему ВСЕ Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !
Про себя подумал , вот так же уйдешь в "вечное путешествие " и ВСЕ , нет твоей души .
А душа жива пока помнят .
Помню , ДС рыбачил где-то то на Терсе ,рядом со мной , можете дать ссылку на захоронение?
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Vadim_
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