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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10362103631036410365

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 39
Менше 38,00
10%
4
38,00-38,50
5%
2
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
10%
4
39,50-40,00
15%
6
40,00-40,50
31%
12
40,50-41,00
10%
4
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
3%
1
42,00-42,50
3%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:04

  холява написав:Добрый вечер .

Всем Здоровья .
Приехал я на" базу " и что то ТАК меня мучало !!!
... а потом понял ...
01.03 2019 года умер Александр Алексеевич Дмитренко .
Основатель этого ресурса .
Так стыдно мне ...
Помяните ДС(дядю Сашу )
Пусть Господь Бог простит ему ВСЕ Грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное !

Про себя подумал , вот так же уйдешь в "вечное путешествие " и ВСЕ , нет твоей души .
А душа жива пока помнят .

Помню , ДС рыбачил где-то то на Терсе ,рядом со мной , можете дать ссылку на захоронение?
Vadim_
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Повідомлень: 2703
З нами з: 23.05.14
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