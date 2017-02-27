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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10362103631036410365

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 45
Менше 38,00
11%
5
38,00-38,50
4%
2
38,50-39,00
4%
2
39,00-39,50
11%
5
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
29%
13
40,50-41,00
11%
5
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 06:19

  cohan написав:
  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?


не в цей день
ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...
wolf1
 
Повідомлень: 53
З нами з: 09.10.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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