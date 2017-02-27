ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 бер, 2023 06:19
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:47
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36
тому що людина дивиться в довідник Стеля й впевнено пророкує...
нас потенційно чекає рік, коли в країну додатково потрапить скільки там - 20 - 30 ярдів дол зовнішньої допомоги. всі починають згадувати 2019 рік, коли лише зайві 5 ярдів дол, які завели під ОВДП, суттєво укріпили курс гривні. але й гривень під це емітували 190 ярдів. ситуація схожа. але тільки зовні.
щоб зробити більш обґрунтований прогноз - треба порівняти бюджети цих років, сальдо торгового балансу. хто спробує? отож...
відразу можна сказати, що сальдо балансу буде набагато гірше, тому й багато валюти піде з країни. в лютому продаж валюти НБУ та використання бюджетом грошей від допомоги - взагалі збалансоване - 90,5 ярдів грн в обох випадках.
але курс гривні зміцнився. Чому? - поки що обґрунтованих пояснень не бачив.
у будь якому разі навіть якщо сценарій буде схожий (що не гарантовано), то після 2019 року був 2020. це по-перше. по-друге нагадаю ще один схожий рік, коли було ДУЖЕ багато валюти, й курс гривні зміцнився - 2008. що було в кінці 2008 ще всі пам'ятають?
емітовані в 2022 році 400 ярдів грн нікуди не поділися, не було їх "изъятия". вони поки що лежать на рахунках як пересічних, так й юросіб, та чекають свого часу.
якось так
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