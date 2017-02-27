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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10362103631036410365

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 47
Менше 38,00
11%
5
38,00-38,50
4%
2
38,50-39,00
6%
3
39,00-39,50
11%
5
39,50-40,00
13%
6
40,00-40,50
30%
14
40,50-41,00
11%
5
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 06:19

  cohan написав:
  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?


не в цей день
ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:47

  wolf1 написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:Питання дня
Дорожче буде?


не в цей день
ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...

а чому ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36

  lamal написав:
  wolf1 написав:
  cohan написав:Investor_K Питання дня Дорожче буде?

не в цей день
ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...

а чому ?

тому що людина дивиться в довідник Стеля й впевнено пророкує...

нас потенційно чекає рік, коли в країну додатково потрапить скільки там - 20 - 30 ярдів дол зовнішньої допомоги. всі починають згадувати 2019 рік, коли лише зайві 5 ярдів дол, які завели під ОВДП, суттєво укріпили курс гривні. але й гривень під це емітували 190 ярдів. ситуація схожа. але тільки зовні.

щоб зробити більш обґрунтований прогноз - треба порівняти бюджети цих років, сальдо торгового балансу. хто спробує? отож...

відразу можна сказати, що сальдо балансу буде набагато гірше, тому й багато валюти піде з країни. в лютому продаж валюти НБУ та використання бюджетом грошей від допомоги - взагалі збалансоване - 90,5 ярдів грн в обох випадках.

але курс гривні зміцнився. Чому? - поки що обґрунтованих пояснень не бачив.

у будь якому разі навіть якщо сценарій буде схожий (що не гарантовано), то після 2019 року був 2020. це по-перше. по-друге нагадаю ще один схожий рік, коли було ДУЖЕ багато валюти, й курс гривні зміцнився - 2008. що було в кінці 2008 ще всі пам'ятають? ;)

емітовані в 2022 році 400 ярдів грн нікуди не поділися, не було їх "изъятия". вони поки що лежать на рахунках як пересічних, так й юросіб, та чекають свого часу.

якось так
Shaman
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