Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36

lamal написав: wolf1 написав: cohan написав: Investor_K Питання дня Дорожче буде?



не в цей день Питання дня Дорожче буде?не в цей день ба, скажу більше. Навіть не в цей рік... ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...

а чому ? а чому ?

тому що людина дивиться в довідник Стеля й впевнено пророкує...нас потенційно чекає рік, коли в країну додатково потрапить скільки там -ярдів дол зовнішньої допомоги. всі починають згадувати 2019 рік, коли лише зайвіярдів дол, які завели під ОВДП, суттєво укріпили курс гривні. але й гривень під це емітувалиярдів. ситуація схожа. але тільки зовні.щоб зробити більш обґрунтований прогноз - треба порівняти бюджети цих років, сальдо торгового балансу. хто спробує? отож...відразу можна сказати, що сальдо балансу буде набагато гірше, тому й багато валюти піде з країни. в лютому продаж валюти НБУ та використання бюджетом грошей від допомоги - взагалі збалансоване -ярдів грн в обох випадках.але курс гривні зміцнився. Чому? - поки що обґрунтованих пояснень не бачив.у будь якому разі навіть якщо сценарій буде схожий (що не гарантовано), то після 2019 року був 2020. це по-перше. по-друге нагадаю ще один схожий рік, коли було ДУЖЕ багато валюти, й курс гривні зміцнився - 2008. що було в кінці 2008 ще всі пам'ятають?емітовані в 2022 роціярдів грн нікуди не поділися, не було їх "изъятия". вони поки що лежать на рахунках як пересічних, так й юросіб, та чекають свого часу.якось так