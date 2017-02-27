ба, скажу більше. Навіть не в цей рік...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 бер, 2023 06:19
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:47
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36
тому що людина дивиться в довідник Стеля й впевнено пророкує...
нас потенційно чекає рік, коли в країну додатково потрапить скільки там - 20 - 30 ярдів дол зовнішньої допомоги. всі починають згадувати 2019 рік, коли лише зайві 5 ярдів дол, які завели під ОВДП, суттєво укріпили курс гривні. але й гривень під це емітували 190 ярдів. ситуація схожа. але тільки зовні.
щоб зробити більш обґрунтований прогноз - треба порівняти бюджети цих років, сальдо торгового балансу. хто спробує? отож...
відразу можна сказати, що сальдо балансу буде набагато гірше, тому й багато валюти піде з країни. в лютому продаж валюти НБУ та використання бюджетом грошей від допомоги - взагалі збалансоване - 90,5 ярдів грн в обох випадках.
але курс гривні зміцнився. Чому? - поки що обґрунтованих пояснень не бачив.
у будь якому разі навіть якщо сценарій буде схожий (що не гарантовано), то після 2019 року був 2020. це по-перше. по-друге нагадаю ще один схожий рік, коли було ДУЖЕ багато валюти, й курс гривні зміцнився - 2008. що було в кінці 2008 ще всі пам'ятають?
емітовані в 2022 році 400 ярдів грн нікуди не поділися, не було їх "изъятия". вони поки що лежать на рахунках як пересічних, так й юросіб, та чекають свого часу.
якось так
Додано: Суб 04 бер, 2023 12:09
НБУ за тиждень більш ніж удвічі зменшив продаж валюти
Національний банк за тиждень з 27 лютого по 3 березня на міжбанківському валютному ринку продав 289,39 млн доларів і купив 6,5 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 289,39 млн доларів, що більш ніж вдвічі менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 605,63 млн. При цьому регулятор купив 6,5 млн доларів проти купівлі 9,7 млн дол тижнем раніше.
Загалом від початку року НБУ продав вже 5,748 млрд доларів, а купив – 58,9 млн доларів.
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що можна сказати про гроші в лютому? більш меньш сбалансований місяць. НБУ на продав близько 2,4 ярди дол й на цьому отримав 90 ярдів грн. бюджет витратив більше на 90 ярдів грн за рахунок іноземної, таким чином вирівнявши наявність грошей.
що з цікавого - другий місяць поспіль йде повернення грошей з кешу на рахунках банків - в лютому це 22 ярди грн. й рівень кешу зменшився до 678 ярдів грн - це рівень, який був протягом 2022 року.
можливо саме тому й зміцнюється гривня - готівки просто не вистачає, весь надлишок гривні залишається в банках. та й валютні депо грають свою роль. скоро подивимось, на яку суму пройшло збільшення цих депо за лютий.
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:23
Для тих, хто очікував на вихідних зростання курсу долара - гарних новин нема. Київ, район Житомирська, Академмістечко. Макс. курс в обмінках 38,8. На більш-менш суттєву суму в обмінках по 38,8 може не вистачати гривні.
Також можуть бути умови: "Прінімаю только ідєальниє, 96й год нє бєру".
Телеграм-канали і сайти мереж обмінок, як і додаток Мінфін прибріхують. Там де вказано 38,9, по факту 38,75.
По цих джерелах можна тільки приблизно орієнтуватись до +/-20коп. по обмінках.
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А ви думали ви один пішли готуватися до запуску каруселі?
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:55
справжня радість прийде коли буде об"явлено "кінець каруселі".
От тоді тут налізе пророків "я ж казав".
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