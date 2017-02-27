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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 18:57
flyman написав: Клиент_ написав:
Для тих, хто очікував на вихідних зростання курсу долара - гарних новин нема. Київ, район Житомирська, Академмістечко. Макс. курс в обмінках 38,8. На більш-менш суттєву суму в обмінках по 38,8 може не вистачати гривні.
Також можуть бути умови: "Прінімаю только ідєальниє, 96й год нє бєру".
Телеграм-канали і сайти мереж обмінок, як і додаток Мінфін прибріхують. Там де вказано 38,9, по факту 38,75.
По цих джерелах можна тільки приблизно орієнтуватись до +/-20коп. по обмінках.
справжня радість прийде коли буде об"явлено "кінець каруселі".
От тоді тут налізе пророків "я ж казав".
Обязательно карусель когда то закончится, как заканчивались и др. Акции. Просто на каруселях уже некоторые по 3 кругу пошли крутить и за 6 мес некоторые срубили от 5 штук баксов и даже выше. Хотя некоторые кричали кидалово и только сейчас хотели зайти.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:01
Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:02
Investor_K написав:
Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
а де медалька?
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:04
Investor_K написав:
Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
Тоже в ней на 7 день с запуска движка. Помогла не плохо поправить здоровье в стоматологии.
Первая карусель была хорошая в своё время у Фидобанка.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:14
flyman написав: Investor_K написав:
Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
а де медалька?
Я не за медальки, а заради грошей.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:19
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
а де медалька?
Я не за медальки, а заради грошей.
А я и ради медальки, которые купил на днях у Пети в магазине
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