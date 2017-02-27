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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10364103651036610367>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 53
Менше 38,00
9%
5
38,00-38,50
4%
2
38,50-39,00
6%
3
39,00-39,50
11%
6
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
26%
14
40,50-41,00
11%
6
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:57

  flyman написав:
  Клиент_ написав:Для тих, хто очікував на вихідних зростання курсу долара - гарних новин нема. Київ, район Житомирська, Академмістечко. Макс. курс в обмінках 38,8. На більш-менш суттєву суму в обмінках по 38,8 може не вистачати гривні.
Також можуть бути умови: "Прінімаю только ідєальниє, 96й год нє бєру".
Телеграм-канали і сайти мереж обмінок, як і додаток Мінфін прибріхують. Там де вказано 38,9, по факту 38,75.
По цих джерелах можна тільки приблизно орієнтуватись до +/-20коп. по обмінках.

справжня радість прийде коли буде об"явлено "кінець каруселі".
От тоді тут налізе пророків "я ж казав".
Обязательно карусель когда то закончится, как заканчивались и др. Акции. Просто на каруселях уже некоторые по 3 кругу пошли крутить и за 6 мес некоторые срубили от 5 штук баксов и даже выше. Хотя некоторые кричали кидалово и только сейчас хотели зайти. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:02

  Investor_K написав:Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.

а де медалька?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:04

  Investor_K написав:Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.

Тоже в ней на 7 день с запуска движка. Помогла не плохо поправить здоровье в стоматологии. :P
Первая карусель была хорошая в своё время у Фидобанка.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:14

  flyman написав:
  Investor_K написав:Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.

а де медалька?

Я не за медальки, а заради грошей.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:19

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.

а де медалька?

Я не за медальки, а заради грошей.

А я и ради медальки, которые купил на днях у Пети в магазине :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Просто на каруселях уже некоторые по 3 кругу пошли


Для многих эти депо - способ выгодно купить валюту. Если эти карусели отменить, хз какой курс будет на чёрном рынке...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:36

  Игорь Алексеевич написав:Хотя некоторые кричали кидалово и только сейчас хотели зайти. :roll:


с курсом 38 однозначно кидалово
да и 39 тоже

только ФОПовские и спасают :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:01

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотя некоторые кричали кидалово и только сейчас хотели зайти. :roll:


с курсом 38 однозначно кидалово
да и 39 тоже

только ФОПовские и спасают :mrgreen:

при 39.5 можна вже знову прокататися
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:43

  flyman написав:
  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотя некоторые кричали кидалово и только сейчас хотели зайти. :roll:


с курсом 38 однозначно кидалово
да и 39 тоже

только ФОПовские и спасают :mrgreen:

при 39.5 можна вже знову прокататися
39,5 теперь когда ждать, полгода?
flysoulfly
 
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