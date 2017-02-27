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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10364103651036610367

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 53
Менше 38,00
9%
5
38,00-38,50
4%
2
38,50-39,00
6%
3
39,00-39,50
11%
6
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
26%
14
40,50-41,00
11%
6
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
4%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:01

  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:06

  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:

А почему в августе ? тоже пальцем в небо, или потому что до войны всегда так было? сейчас совсем другие условия и ситуация.
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