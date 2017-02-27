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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 00:01
flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
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Додано: Пон 06 бер, 2023 00:06
flyman написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе
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Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22
flysoulfly написав: flyman написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе
А почему в августе ? тоже пальцем в небо, или потому что до войны всегда так было? сейчас совсем другие условия и ситуация.
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