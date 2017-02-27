Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 00:01
flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
flyman
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Додано: Пон 06 бер, 2023 00:06
flyman написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе
flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22
flysoulfly написав: flyman написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе
А почему в августе ? тоже пальцем в небо, или потому что до войны всегда так было? сейчас совсем другие условия и ситуация.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 03:20
flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс
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Додано: Пон 06 бер, 2023 06:44
flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
Може і швидше:
аналітик
аналіточного
(орфографія оригіналу) центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ ...додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.
"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm
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Додано: Пон 06 бер, 2023 07:41
flyman написав:
при 39.5 можна вже знову прокататися
Тут я дещо хотів уточнити >>>>>
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Додано: Пон 06 бер, 2023 07:56
flysoulfly написав: flyman написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе
Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся з шановним колективом.
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