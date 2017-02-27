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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10364103651036610367

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 58
Менше 38,00
9%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
12%
7
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
29%
17
40,50-41,00
10%
6
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
12%
7
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:

А почему в августе ? тоже пальцем в небо, или потому что до войны всегда так было? сейчас совсем другие условия и ситуация.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:20

  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?


в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 06:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?

Може і швидше:
аналітик аналіточного (орфографія оригіналу) центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ ...додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.

"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 07:41

  flyman написав:при 39.5 можна вже знову прокататися
Тут я дещо хотів уточнити >>>>>
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 07:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:
Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:24

  Успіх написав:
  flyman написав:при 39.5 можна вже знову прокататися
Тут я дещо хотів уточнити >>>>>
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
flyman
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