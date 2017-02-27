flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?
Може і швидше:
аналітик аналіточного (орфографія оригіналу) центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ ...додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.
"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm