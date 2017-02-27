flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?
Може і швидше:
аналітик аналіточного (орфографія оригіналу) центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ ...додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.
"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm
flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо. Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...
Сибарит написав:Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управлении НБУ опубликовал список нарушителей за февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее.
Ну тут потрібно чітко розділяти варіанти впливу НБУ на держбанк з метою якоїсь вигоди/допомоги НБУ та варіант, коли НБУ зобов'язаний був вплинути бо це його прямий обов'язок. Так що в даному конкретному випадку не відомо чи це добре чи навпаки недопрацювання НБУ?
Ось точку зору від члена ТСК по нелегальному гральному бізнесу:
"В Україні таким злочинним способом діяло 9 банків, із яких 6 банків - системно, вони обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів «ігорки» в країні. А один із цих банків обслуговує половину всіх незаконних операцій досі!! У схемах масово задіяні платіжні термінали (пейбокси), по ночах на них генеруються тисячі фіктивних транзакцій нібито між картками фізосіб. У злочинних схемах задіяно 2 млн банківських карток та 120 платіжних терміналів. До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу «не знав» про існування цих схем. Нацбанк «не помічав», що по рахункам ганяють схемні транзакції, поки повністю не змінили кадровий склад відповідного департаменту. Державний Фінансовий моніторинг також не помічав цих транзакцій, бо виявляється саме банки та фінансові компанії (тобто, в нашому випадку злочинці) мають їм про таке повідомляти, як первинні суб‘єкти фінмону."
Або ось ще один коментар від людини яка була запрошена на засідання ТСК:
"- масштабне ухилення від сплати податків ліцензованою ігоркою і відмивання коштів нелегальним гральним бізнесом було б неможливе без грубих порушень законодавства про фінмоніторинг банками та фінками. На сьогодні фігурує 9 банків, які уможливлювали ці схеми, 6 із них були залучені глибоко. - тривале грубе порушення вимог фінмону, на мій погляд (і членів ТСК), було б неможливе без бездіяльності регуляторів і нагляду. Порушення на мільярди гривень виявлялися ще з 2020-го року, але серйозну активність по цій проблематиці я бачу лише з другої половини 2022 року;"
Із цих коментарів я не можу однозначно зробити такий же висновок як і ви. Хоча вашої версії не заперечую.Проте і сказати, що НБУ дуже старався щоб вплинути на банки теж не приходиться, а це його прямий обов'язок (в даному кейсі). Подивимось чим це закінчиться. Держбанк "мутив" щоб держава отримала менше податків (оптимізував податки своїм клієнтам), а НБУ штрафує його тільки тепер, коли є певні результати роботи ТСК. При тому НБУ не помічав цю діяльність держбанку роками!
flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо. Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...
в чем проблема для банка зарезервировать 30% от суммы если он ничего не платит клиенту? просто халявный ресурс уменьшился с 80% до 70%. но все равно на халяву. да даже если НБУ поднимет резервирование до 50% все равно остальные 50% будут на халяву. Первое время банку нужно будет выкручиваться так как в оборот пущено 80% от денег но со временем выровняется. ЗЫ при условии 0% годовых на остаток.
у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.