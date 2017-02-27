Додано: Пон 06 бер, 2023 10:10

Сибарит написав: Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управлении

НБУ опубликовал список нарушителей за февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее. Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управленииНБУ опубликовалза февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее.

Ну тут потрібно чітко розділяти варіанти впливу НБУ на держбанк з метою якоїсь вигоди/допомоги НБУ та варіант, коли НБУ зобов'язаний був вплинути бо це його прямий обов'язок. Так що в даному конкретному випадку не відомо чи це добре чи навпаки недопрацювання НБУ?Ось точку зору відпо нелегальному гральному бізнесу:"В Україні таким злочинним способом діяло 9 банків, із яких 6 банків - системно, вони обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів «ігорки» в країні. А один із цих банків обслуговує половину всіх незаконних операцій досі!! У схемах масово задіяні платіжні термінали (пейбокси), по ночах на них генеруються тисячі фіктивних транзакцій нібито між картками фізосіб. У злочинних схемах задіяно 2 млн банківських карток та 120 платіжних терміналів.До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу «не знав» про існування цих схем.Державний Фінансовий моніторинг також не помічав цих транзакцій, бо виявляється саме банки та фінансові компанії (тобто, в нашому випадку злочинці) мають їм про таке повідомляти, як первинні суб‘єкти фінмону."Або ось ще один коментар відяка була запрошена на засідання ТСК:"- масштабне ухилення від сплати податків ліцензованою ігоркою і відмивання коштів нелегальним гральним бізнесом було б неможливе без грубих порушень законодавства про фінмоніторинг банками та фінками. На сьогодні фігурує 9 банків, які уможливлювали ці схеми, 6 із них були залучені глибоко., на мій погляд (і членів ТСК),. Порушення на мільярди гривень виявлялися ще з 2020-го року, але серйозну активність по цій проблематиці я бачу лише з другої половини 2022 року;"Із цих коментарів я не можу однозначно зробити такий же висновок як і ви.Подивимось чим це закінчиться.Держбанк "мутив" щоб держава отримала менше податків (оптимізував податки своїм клієнтам), а НБУ штрафує його тільки тепер, коли є певні результати роботи ТСК. При тому НБУ не помічав цю діяльність держбанку роками!