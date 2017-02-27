RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10365103661036710368>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 61
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
15%
9
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
30%
18
40,50-41,00
10%
6
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:22

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:

А почему в августе ? тоже пальцем в небо, или потому что до войны всегда так было? сейчас совсем другие условия и ситуация.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:20

  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?


в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5442
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 06:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?

Може і швидше:
аналітик аналіточного (орфографія оригіналу) центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ ...додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.

"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5667
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 07:41

  flyman написав:при 39.5 можна вже знову прокататися
Тут я дещо хотів уточнити >>>>>
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 18.03.21
Подякував: 172 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 07:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав: 39,5 теперь когда ждать, полгода?

за подібний інсайд платять мільйони
а смысл тогда вбрасывать какие-конкретные цифры без аргументации?
ну-ну...
третий месяц читаю наподобие "вот сейчас пойдет вверх, вот сейчас пойдет вверх" - и пойдет таки вверх.
в августе :twisted:
Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:24

  Успіх написав:
  flyman написав:при 39.5 можна вже знову прокататися
Тут я дещо хотів уточнити >>>>>
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30916
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2624 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:49

  flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо.
Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...
flysoulfly
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 13.01.09
Подякував: 637 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:10

  Сибарит написав:Есть повод вернуться к обсуждению взаимоотношений между НБУ и госбанками. Продолжаем развеивать миф о прямом управлении :)
НБУ опубликовал список нарушителей за февраль. Я бы прошел мимо этой информации, если бы в списке оштрафованных не присутствовал государственный Укргаз. При прямом управлении нашелся бы механизм влияния непосредственно на руководство банка, что было бы значительно эффективнее.

Ну тут потрібно чітко розділяти варіанти впливу НБУ на держбанк з метою якоїсь вигоди/допомоги НБУ та варіант, коли НБУ зобов'язаний був вплинути бо це його прямий обов'язок. Так що в даному конкретному випадку не відомо чи це добре чи навпаки недопрацювання НБУ?

Ось точку зору від члена ТСК по нелегальному гральному бізнесу:

"В Україні таким злочинним способом діяло 9 банків, із яких 6 банків - системно, вони обслуговували абсолютну більшість усіх незаконних переказів «ігорки» в країні. А один із цих банків обслуговує половину всіх незаконних операцій досі!! У схемах масово задіяні платіжні термінали (пейбокси), по ночах на них генеруються тисячі фіктивних транзакцій нібито між картками фізосіб. У злочинних схемах задіяно 2 млн банківських карток та 120 платіжних терміналів.
До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу «не знав» про існування цих схем.
Нацбанк «не помічав», що по рахункам ганяють схемні транзакції, поки повністю не змінили кадровий склад відповідного департаменту.
Державний Фінансовий моніторинг також не помічав цих транзакцій, бо виявляється саме банки та фінансові компанії (тобто, в нашому випадку злочинці) мають їм про таке повідомляти, як первинні суб‘єкти фінмону."

Або ось ще один коментар від людини яка була запрошена на засідання ТСК:

"- масштабне ухилення від сплати податків ліцензованою ігоркою і відмивання коштів нелегальним гральним бізнесом було б неможливе без грубих порушень законодавства про фінмоніторинг банками та фінками. На сьогодні фігурує 9 банків, які уможливлювали ці схеми, 6 із них були залучені глибоко.
- тривале грубе порушення вимог фінмону, на мій погляд (і членів ТСК), було б неможливе без бездіяльності регуляторів і нагляду. Порушення на мільярди гривень виявлялися ще з 2020-го року, але серйозну активність по цій проблематиці я бачу лише з другої половини 2022 року;"

Із цих коментарів я не можу однозначно зробити такий же висновок як і ви. Хоча вашої версії не заперечую. Проте і сказати, що НБУ дуже старався щоб вплинути на банки теж не приходиться, а це його прямий обов'язок (в даному кейсі). Подивимось чим це закінчиться.
Держбанк "мутив" щоб держава отримала менше податків (оптимізував податки своїм клієнтам), а НБУ штрафує його тільки тепер, коли є певні результати роботи ТСК. При тому НБУ не помічав цю діяльність держбанку роками!
Realist
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:26

  flysoulfly написав:
  flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо.
Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...


в чем проблема для банка зарезервировать 30% от суммы если он ничего не платит клиенту? просто халявный ресурс уменьшился с 80% до 70%. но все равно на халяву.
да даже если НБУ поднимет резервирование до 50% все равно остальные 50% будут на халяву.
Первое время банку нужно будет выкручиваться так как в оборот пущено 80% от денег но со временем выровняется.
ЗЫ
при условии 0% годовых на остаток.
mephala
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 07.04.14
Подякував: 227 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:38

у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10365103661036710368>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AndriyQ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3218, 3219, 3220
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32192 35645209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 00:53
Kriptogedon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1716 12718275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 16:31
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.