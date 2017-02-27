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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10365103661036710368

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 61
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
15%
9
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
30%
18
40,50-41,00
10%
6
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:48

  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:56

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.

кто кто а он точно должен был знать ответ куда они упадут и далее что с ними будет или что с ними делать... :shock:
он ведь не новичок в банковском деле...
Игорь Алексеевич
 
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