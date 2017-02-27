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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:48
Игорь Алексеевич написав:
у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.
Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
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flyman
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Додано: Пон 06 бер, 2023 10:56
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.
Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
кто кто а он точно должен был знать ответ куда они упадут и далее что с ними будет или что с ними делать...
он ведь не новичок в банковском деле...
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Игорь Алексеевич
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