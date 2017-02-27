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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10366103671036810369>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 63
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
14%
9
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
30%
19
40,50-41,00
10%
6
41,00-41,50
3%
2
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:48

  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:56

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.

кто кто а он точно должен был знать ответ куда они упадут и далее что с ними будет или что с ними делать... :shock:
он ведь не новичок в банковском деле...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:13

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо.
Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...


в чем проблема для банка зарезервировать 30% от суммы если он ничего не платит клиенту? просто халявный ресурс уменьшился с 80% до 70%. но все равно на халяву.
да даже если НБУ поднимет резервирование до 50% все равно остальные 50% будут на халяву.
Первое время банку нужно будет выкручиваться так как в оборот пущено 80% от денег но со временем выровняется.
ЗЫ
при условии 0% годовых на остаток.
ну, большая проблема или нет, но, например, Укрсиб, которому срочные валютные депо были не нужны вообще, внезапно теперь их втюхивает совсем не под 0% .
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:15

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Игорь Алексеевич написав:кто кто а он точно должен был знать ответ куда они упадут и далее что с ними будет или что с ними делать...
он ведь не новичок в банковском деле
Так я і написав, що я/моя дружина буде робити...
Просто питав у Флая, що він буде робити з долярчиками >>>>>>
  Успіх написав:
  flyman написав:Особисто для себе оцінюю поріг доцільності крутіння на каруселі при конвертаційному курсі 37.4 і готівковому 39.4, тобто при дельті 2 грн. на нікомунепотрібному.

Тобто, от зняв ти долярчики з конвертдепо завтра і дивишся на табло ЧР, а там 39,00(щоб здати $$), то ти будеш тримати їх в матрасі і місяць, і два, і більше, поки не побачиш на табло 39,4?
Чи як?

Бо от я своїй дружині сказав поріг 38,5(тридцять вісім і 5) - і, коли вона знімає долярчики з конвертдепо, і бачить на табло цифри вищі цього "порогу", то здає їх(хоч я все одно підказую, чи обмінювати їх зразу, чи пару днів зачекати) і кладе знову на карусель. А от якщо буде нижче цього(наприклад 38,00), то я казав, що треба буде подумати і, МОЖЛИВО, що треба буде обміняти долярчики на гривню, а гривню покласти на 3міс. депо(наприклад, в а-банці під 15%)
Хоч, через 3міс. теж не відомо, яким буде курс? ;)

Тож, це все нагадує анекдот, про першу шлюбну ніч - "лягати в трусах, чи без?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:16

  Ромасик написав:
flysoulfly написав:Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення

запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:17

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
выход - просто скорее всего в банках в самое ближайшее время появятся срочные валютные депо на короткие сроки, например на 3-7-10 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:26

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:у некоторых валюта дома лежала в сундуках мёртвым грузом. Держать дома было опасно, поэтому карусели помогли людям и сохранить и заработать. Даже при курсе 39, чем держать их в сумке пусть крутятся в каруселях, как не как, но будет прибыль.

Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
выход - просто скорее всего в банках в самое ближайшее время появятся срочные валютные депо на короткие сроки, например на 3-7-10 дней.

Было бы не плохо, что бы такой продукт появился в банках.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:27

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!© ч.2

  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:31

  lamal написав:
  Ромасик написав:
flysoulfly написав:Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення

запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")

А кто слушает вообще экспертов??? Если курс сейчас на рынке 39, то сразу публикации от одних, что он такой от факторов.... и т.д. и продержится....на уровне 30-40 до....
Как только меняется предположим на 41, то сразу на экранах другие и точно такие же басни и прогнозы 41-42 до.... И так постоянно....
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:35

  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

У всех свои планы на дол. и грн. Однозначно сказать что лучше??? У каждого есть определённые сроки или в бизнесе или может в покупках движ.или недвиж.имущества. Отсюда и сроки и вложения кому что надо на данный период.
Однозначного ответа грн. или дол. или евро - для всех нет.
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