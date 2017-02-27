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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10366103671036810369

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 63
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
14%
9
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
30%
19
40,50-41,00
10%
6
41,00-41,50
3%
2
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:23

  mephala написав:
  flysoulfly написав:
  flyman написав:якщо валюта лежить на поточному рахунку, то комбанк формує під нього резерв (30%), Д - думайте
чтобы валюта лишнее время не лежала на текущем - банком будет введена (сильно увеличена) ежедневная комиссия за обслуживание текущего. Чтоб не платить лишнюю комиссию, валюту либо снимай в день окончания депо, либо держи только на срочном депо.
Тут вон гривни не хватает у валютчиков, а вы про валюту волнуетесь...


в чем проблема для банка зарезервировать 30% от суммы если он ничего не платит клиенту? просто халявный ресурс уменьшился с 80% до 70%. но все равно на халяву.
да даже если НБУ поднимет резервирование до 50% все равно остальные 50% будут на халяву.
Первое время банку нужно будет выкручиваться так как в оборот пущено 80% от денег но со временем выровняется.
ЗЫ
при условии 0% годовых на остаток.

не проблема.

але навіщо тримати гроші без прибутку, якщо можна заробляти - тому будуть стимулювати на депо.

ніяких проблем не буде. нагадаю велика сума грошей на депосертифікатах - навіть зараз це 368 ярдів грн. це гроші вважайте в постійному доступі - але ще й прибуток приносять
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 06 бер, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:25

  uaprofi написав:
  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?


в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс

щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком

тому зараз й не друкують, й все виплачують
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:27

  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
flyman
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  #<1 ... 10366103671036810369
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