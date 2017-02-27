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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10367103681036910370>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 64
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
16%
10
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
30%
19
40,50-41,00
9%
6
41,00-41,50
3%
2
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:25

  uaprofi написав:
  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?


в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс

щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком

тому зараз й не друкують, й все виплачують
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:27

  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:54

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался и не возвращался. На неделе досрочно возвращали по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.195 млрд. грн. (неделей ранее 2.592 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 10.449 млрд. грн. (неделей ранее 21.998 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 10.644 млрд. грн, (неделей ранее 27.09 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 547.955 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 530.792 млрд. грн. (неделей ранее 510.286 млрд. грн.)
Увеличение темпов роста мгновенной ликвидности примерно соответствует сокращению изъятия гривны из оборота. Т.о. темпы сокращения объемов долгосрочных активов остаются постоянными. Ситуация не радостная, но и об ухудшении статистика прошедшей недели не говорит.

Расходы казначейства превысили доходы на 23.024 млрд. грн. (неделей ранее 20.555 млрд. грн.) Можно говорить о сохранении равномерности расходов.

За неделю было инкассировано 5.791 млрд. грн. (неделей ранее 5.064 млрд. грн.) И в здесь можно говорить о повторении результата предыдущей недели.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.55;
Продал – 289.39.
Объем интервенций сократился более, чем вдвое. Распределение по дням недели было равномерным, т.е. предполагать влияние на рынок очень крупного игрока не приходится. Все естественно. Конечно, было бы слишком оптимистично ожидать стабилизации на столь низком уровне, но определенная тенденция просматривается.
По клиентским заявкам также видно стремление к сбалансированности, а также небольшой рост предложения.

Основным позитивом прошедшей недели, как и нескольких предыдущих, можно считать стабильность. Ситуация на валютном рынке еще добавила оптимизма. Главное - не впасть в панику, если на следующей неделе объем интервенций вырастет относительно нынешнего очень низкого уровня.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:03

  flyman написав:
  Investor_K написав:Я в каруселі з перших днів. Ветеран карусельного фронту.

а де медалька?

медальки у тих хто каруселив в 2014р в банках ПУМБ та ОТП
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:25

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.

Ну, вчительки - обирають банки за 100-300м від дому(за порадою чоловіків) ;)
Але, напевно, що скоро потрібно буде обрати ще один(четвертий) банк, який знаходиться за три тролейбусні зупинки :D

Хоча, може і не знадобиться... якщо вчительок чоловіків премія прийде цього місяця втричі меншою... - так як, наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
А й справді - для чого її прописувати, якщо там "жодних приходів" не прилітає... "жодних БД не проводиться"... а те, що на днях в сусідній батареї пару 300-х і одного 200-го повезли додому... - це, мабуть, казочки... :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:28

Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:42

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:в банках в самое ближайшее время появятся срочные валютные депо на короткие сроки, например на 3-7-10 дней.

Было бы не плохо, что бы такой продукт появился в банках.

Кому Сенс считается за банк, через три дня станет не плохо:
Умови депозиту «Швидкий»:
ставки: у гривні — 13% річних, у доларах — 2% річних (відкриття у валюті євро — не передбачено);
строк депозиту — 3 дні, при цьому дохід нараховується за кожен день. Навіть якщо відкрили депозит до 23:50 (кінець банківського дня) — це буде перший день, за який нарахують відсотки;
автопролонгація — можна пролонгувати необмежену кількість разів: вмикайте та вимикайте коли забажаєте у Sense SuperApp (окрім вихідних).
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:45

  lamal написав:запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")

Что в этом удивительного? Не секрет, что у него "сейчас" начало 2021 года. Вполне правильно на эту дату отвечает. Вроде, достаточно. Даже если дообучить ещё на пару лет, вышепроцитированный прогноз вряд ли как-то изменится 8)
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!

Все вірно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

lamal написав:
  Ромасик написав:Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення

запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")

Досвідчені контактери зі штучним кажуть, що в нього база даних 2019 року.
Ромасик
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