щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком
тому зараз й не друкують, й все виплачують
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:25
щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком
тому зараз й не друкують, й все виплачують
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:27
може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:54
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался и не возвращался. На неделе досрочно возвращали по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.195 млрд. грн. (неделей ранее 2.592 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 10.449 млрд. грн. (неделей ранее 21.998 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 10.644 млрд. грн, (неделей ранее 27.09 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 547.955 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 530.792 млрд. грн. (неделей ранее 510.286 млрд. грн.)
Увеличение темпов роста мгновенной ликвидности примерно соответствует сокращению изъятия гривны из оборота. Т.о. темпы сокращения объемов долгосрочных активов остаются постоянными. Ситуация не радостная, но и об ухудшении статистика прошедшей недели не говорит.
Расходы казначейства превысили доходы на 23.024 млрд. грн. (неделей ранее 20.555 млрд. грн.) Можно говорить о сохранении равномерности расходов.
За неделю было инкассировано 5.791 млрд. грн. (неделей ранее 5.064 млрд. грн.) И в здесь можно говорить о повторении результата предыдущей недели.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.55;
Продал – 289.39.
Объем интервенций сократился более, чем вдвое. Распределение по дням недели было равномерным, т.е. предполагать влияние на рынок очень крупного игрока не приходится. Все естественно. Конечно, было бы слишком оптимистично ожидать стабилизации на столь низком уровне, но определенная тенденция просматривается.
По клиентским заявкам также видно стремление к сбалансированности, а также небольшой рост предложения.
Основным позитивом прошедшей недели, как и нескольких предыдущих, можно считать стабильность. Ситуация на валютном рынке еще добавила оптимизма. Главное - не впасть в панику, если на следующей неделе объем интервенций вырастет относительно нынешнего очень низкого уровня.
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:03
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:25
За крок до перевороту думок©
Ну, вчительки - обирають банки за 100-300м від дому(за порадою чоловіків)
Але, напевно, що скоро потрібно буде обрати ще один(четвертий) банк, який знаходиться за три тролейбусні зупинки
Хоча, може і не знадобиться... якщо вчительок чоловіків премія прийде цього місяця втричі меншою... - так як, наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
А й справді - для чого її прописувати, якщо там "жодних приходів" не прилітає... "жодних БД не проводиться"... а те, що на днях в сусідній батареї пару 300-х і одного 200-го повезли додому... - це, мабуть, казочки...
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:28
Успіх ,
Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:42
Кому Сенс считается за банк, через три дня станет не плохо:
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:45
Что в этом удивительного? Не секрет, что у него "сейчас" начало 2021 года. Вполне правильно на эту дату отвечает. Вроде, достаточно. Даже если дообучить ещё на пару лет, вышепроцитированный прогноз вряд ли как-то изменится
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Все вірно
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Досвідчені контактери зі штучним кажуть, що в нього база даних 2019 року.
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