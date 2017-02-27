наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
З зарплатою - то все зрозуміло. Було 14К - стане 20К А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія) То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють? Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К? Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К? Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К? (третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?) https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602
Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?)) (а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються)
flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики. Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс? Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?
може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
Уже відкрився вело сезон. Мені з гірки на старонаводницькій нра. Або по Маккейна до меблів.