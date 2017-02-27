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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10367103681036910370

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 64
Менше 38,00
8%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
5%
3
39,00-39,50
16%
10
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
30%
19
40,50-41,00
9%
6
41,00-41,50
3%
2
41,50-42,00
2%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:00

Не все так однозначно ©

  Hotab написав:Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?

З зарплатою - то все зрозуміло.
Було 14К - стане 20К
А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) :mrgreen:
Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія)
То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють?
Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К?
Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К?
Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К?
(третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?)
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602

Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))
(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.
Уже відкрився вело сезон. Мені з гірки на старонаводницькій нра. Або по Маккейна до меблів.
Ромасик
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