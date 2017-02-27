Додано: Пон 06 бер, 2023 12:54

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался и не возвращался. На неделе досрочно возвращали по мелочи.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.195 млрд. грн. (неделей ранее 2.592 млрд. грн.).

Суточный рефинанс не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 10.449 млрд. грн. (неделей ранее 21.998 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 10.644 млрд. грн, (неделей ранее 27.09 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 547.955 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 530.792 млрд. грн. (неделей ранее 510.286 млрд. грн.)

Увеличение темпов роста мгновенной ликвидности примерно соответствует сокращению изъятия гривны из оборота. Т.о. темпы сокращения объемов долгосрочных активов остаются постоянными. Ситуация не радостная, но и об ухудшении статистика прошедшей недели не говорит.



Расходы казначейства превысили доходы на 23.024 млрд. грн. (неделей ранее 20.555 млрд. грн.) Можно говорить о сохранении равномерности расходов.



За неделю было инкассировано 5.791 млрд. грн. (неделей ранее 5.064 млрд. грн.) И в здесь можно говорить о повторении результата предыдущей недели.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6.55;

Продал – 289.39.

Объем интервенций сократился более, чем вдвое. Распределение по дням недели было равномерным, т.е. предполагать влияние на рынок очень крупного игрока не приходится. Все естественно. Конечно, было бы слишком оптимистично ожидать стабилизации на столь низком уровне, но определенная тенденция просматривается.

По клиентским заявкам также видно стремление к сбалансированности, а также небольшой рост предложения.



Основным позитивом прошедшей недели, как и нескольких предыдущих, можно считать стабильность. Ситуация на валютном рынке еще добавила оптимизма. Главное - не впасть в панику, если на следующей неделе объем интервенций вырастет относительно нынешнего очень низкого уровня.