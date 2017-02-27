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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:18
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.03.2023...........07.03.2023
дата розрахунку..............03.03.2023............06.03.2023
Євро.................................38,8048.................38,9126...+0.28%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0641 (вчера 1.0612)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.56 (вчера 104.79).
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:23
moveton написав: lamal написав:
запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")
Что в этом удивительного? Не секрет, что у него "сейчас" начало 2021 года. Вполне правильно на эту дату отвечает. Вроде, достаточно. Даже если дообучить ещё на пару лет, вышепроцитированный прогноз вряд ли как-то изменится
вообще курс у нас всегда по стоимости бананов определялся. Просто сейчас бананы не в курсе, что если бы не финанс. помощь, то курс был бы как и их стоимость 70грн.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:45
Ромасик написав: lamal написав: Ромасик написав:
Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом.
запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")
Досвідчені контактери зі штучним кажуть, що в нього база даних 2019 року.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 17:00
moveton написав: Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
в банках в самое ближайшее время появятся срочные валютные депо на короткие сроки, например на 3-7-10 дней.
Было бы не плохо, что бы такой продукт появился в банках.
Кому Сенс считается за банк, через три дня станет не плохо
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Давати Фрідману і його друганам з немитої заробляти на собі... для чого? для+ 600 грн?
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