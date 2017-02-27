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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10367103681036910370

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 69
Менше 38,00
7%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
14%
10
39,50-40,00
12%
8
40,00-40,50
28%
19
40,50-41,00
12%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.03.2023...........07.03.2023
дата розрахунку..............03.03.2023............06.03.2023
Євро.................................38,8048.................38,9126...+0.28%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0641 (вчера 1.0612)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.56 (вчера 104.79).
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:23

  moveton написав:
  lamal написав:запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")

Что в этом удивительного? Не секрет, что у него "сейчас" начало 2021 года. Вполне правильно на эту дату отвечает. Вроде, достаточно. Даже если дообучить ещё на пару лет, вышепроцитированный прогноз вряд ли как-то изменится 8)


вообще курс у нас всегда по стоимости бананов определялся. Просто сейчас бананы не в курсе, что если бы не финанс. помощь, то курс был бы как и их стоимость 70грн.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:45

  Ромасик написав:
lamal написав:
  Ромасик написав:Експерт, якого не можна називати на даному форумі, задав це запитання штучному інтелекту і отримав вичерпну відповідь. Я лише поділюся інсайдом з шановним колективом. Зображення

запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")

Досвідчені контактери зі штучним кажуть, що в нього база даних 2019 року.

2021 року
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 17:00

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:в банках в самое ближайшее время появятся срочные валютные депо на короткие сроки, например на 3-7-10 дней.

Было бы не плохо, что бы такой продукт появился в банках.

Кому Сенс считается за банк, через три дня станет не плохо:

Давати Фрідману і його друганам з немитої заробляти на собі... для чого? для+ 600 грн?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:54

Резервные облигации

НБУ расширил перечень выпусков облигаций, которые можно учитывать в обязательных резервах.
Так, з 11 березня банкам надано можливість включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201. Додані випуски цінних паперів вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинних аукціонах 28 лютого 2023 року.

Итоговый список:
- UA4000227045
- UA4000227094
- UA4000227102
- UA4000227185
- UA4000227193
- UA4000227201
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:13

В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.

П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года
Evgeny
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  #<1 ... 10367103681036910370
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