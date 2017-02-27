Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............06.03.2023...........07.03.2023 дата розрахунку..............03.03.2023............06.03.2023 Євро.................................38,8048.................38,9126...+0.28% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0641 (вчера 1.0612)
lamal написав:запитайте в того штучного , який зараз офіційний курс долара в Україні )) будете здивовані (мені каже "Зараз офіційний курс долара в Україні становить 24,15 гривень за один долар США.")
Что в этом удивительного? Не секрет, что у него "сейчас" начало 2021 года. Вполне правильно на эту дату отвечает. Вроде, достаточно. Даже если дообучить ещё на пару лет, вышепроцитированный прогноз вряд ли как-то изменится
вообще курс у нас всегда по стоимости бананов определялся. Просто сейчас бананы не в курсе, что если бы не финанс. помощь, то курс был бы как и их стоимость 70грн.
Так, з 11 березня банкам надано можливість включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201. Додані випуски цінних паперів вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинних аукціонах 28 лютого 2023 року.