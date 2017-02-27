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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10368103691037010371

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 70
Менше 38,00
7%
5
38,00-38,50
3%
2
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
16%
11
39,50-40,00
11%
8
40,00-40,50
27%
19
40,50-41,00
11%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:50

  Evgeny написав:
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года

іншу половину продали експортери ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54

  cohan написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно

думаю, 8е, уж тут точно 8е
но количество потенциальных бенефициаров "8го" уменьшилось же в стране тоже не меньше, чем на 8 , в смысле млн.
И пуркуа тогда?
flysoulfly
 
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