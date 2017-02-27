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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:50
Evgeny написав:
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года
іншу половину продали експортери ?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54
cohan написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
думаю, 8е, уж тут точно 8е
но количество потенциальных бенефициаров "8го" уменьшилось же в стране
тоже не меньше, чем на 8 , в смысле млн.
И пуркуа тогда?
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