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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:50
Evgeny написав:
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года
іншу половину продали експортери ?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54
cohan написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
думаю, 8е, уж тут точно 8е
но количество потенциальных бенефициарш "8го" уменьшилось же в стране
тоже не меньше, чем на 8 , в смысле млн.
И пуркуа тогда проседание?
Перешло уже в хроническую стадию.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 02:22
Shaman написав: uaprofi написав: flysoulfly написав:
39,5 теперь когда ждать, полгода?
в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс
щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком
тому зараз й не друкують, й все виплачують
якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.
просто якщо встановити курс 35, то допомоги потрібно трішки більше ніж при курсі 45.
и вроде проскакивала инфа, что 30К уже не всем платят
про бюджетников вроде писали на форуме...
как бы не получилось, что после повышения пенсий - скажут что "пенсионеры гривну обвалили".
А так я полностью согласен получая достаточное
внешнее финансирование
можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...
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