іншу половину продали експортери ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:50
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54
Додано: Вів 07 бер, 2023 02:22
якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.
просто якщо встановити курс 35, то допомоги потрібно трішки більше ніж при курсі 45.
и вроде проскакивала инфа, что 30К уже не всем платят
про бюджетников вроде писали на форуме...
как бы не получилось, что после повышения пенсий - скажут что "пенсионеры гривну обвалили".
А так я полностью согласен получая достаточное внешнее финансирование можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...
Додано: Вів 07 бер, 2023 07:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:39
[quote="5549946:Сибарит"]
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 547.955 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги? (Постанова №210 от 29.09.2022 "Про затвердження положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними")
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:43
ви коротко пояснили суть мого недавнього спору. Бо ще знаходяться люди які відкривають графіки коливання курсу за останні 7 міс. і починають там шукати закономірність/періодичність) а яка тут може бути періодичність коли економіка швидше мертва і ми свої видатки навіть приблизно не забезпечуємо...
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|