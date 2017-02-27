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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10368103691037010371

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 74
Менше 38,00
7%
5
38,00-38,50
4%
3
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
16%
12
39,50-40,00
12%
9
40,00-40,50
27%
20
40,50-41,00
11%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:50

  Evgeny написав:
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года

іншу половину продали експортери ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:54

  cohan написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно

думаю, 8е, уж тут точно 8е
но количество потенциальных бенефициарш "8го" уменьшилось же в стране тоже не меньше, чем на 8 , в смысле млн.
И пуркуа тогда проседание?
Перешло уже в хроническую стадию.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 02:22

  Shaman написав:
  uaprofi написав:
  flysoulfly написав:39,5 теперь когда ждать, полгода?


в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс

щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком

тому зараз й не друкують, й все виплачують


якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.
просто якщо встановити курс 35, то допомоги потрібно трішки більше ніж при курсі 45.

и вроде проскакивала инфа, что 30К уже не всем платят
про бюджетников вроде писали на форуме...
как бы не получилось, что после повышения пенсий - скажут что "пенсионеры гривну обвалили".
А так я полностью согласен получая достаточное внешнее финансирование можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 07:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  uaprofi написав:якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.


Ну так государство, как я понимаю, по одному курсу продает валюту - 36.6.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:39

[quote="5549946:Сибарит"]
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 547.955 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги? (Постанова №210 от 29.09.2022 "Про затвердження положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними").
Понятно, что количество денег, необходимых для функционирования экономики, уменьшилось по объективным причинам. Насколько смогут заместить наличные деньги электронными целевыми деньгами?
Востаннє редагувалось Archivarius в Вів 07 бер, 2023 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:43

  uaprofi написав:
  Shaman написав:[quote="5549845:uaprofi"

А так я полностью согласен получая достаточное внешнее финансирование можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...

ви коротко пояснили суть мого недавнього спору. Бо ще знаходяться люди які відкривають графіки коливання курсу за останні 7 міс. і починають там шукати закономірність/періодичність) а яка тут може бути періодичність коли економіка швидше мертва і ми свої видатки навіть приблизно не забезпечуємо...
Мармур
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:37

Мармур
Гранти фінансової допомоги від США спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення соціальних виплат, субсидій ЖКГ та зарплат працівникам державних структур. Виступаючи у Києві, міністр фінансів США Джанет Йеллен також підтвердила наміри американської влади надати Україні 9,9 млрд доларів протягом усього 2023 року.
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/27/no ... a-2023-rik
Тобто нам дають гроші на підтримку державності, місцевого самоврядування та соціалки. Про економіку мови не має. Курс штучний.
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:37

  Archivarius написав:Тобто нам дають гроші на підтримку державності, місцевого самоврядування та соціалки. Про економіку мови не має. Курс штучний.

Що за дурість "економіки немає?"
Ви що не можете купити хліб, скористатись послугами транспорта, замовити будь що з доставкою на домашню адресу?
Схожа була ситуація в другій половині 2014-го, тоді не було підтримки валютою, курс падав, але економіка працювала, втрачала ВВП, але все було, чи вам дуже хочеться щоб не було держави Україна і гіперінфляція захопила і знищила залишки того що ще не розбомбили рашисти?
А який взагалі може курс бути в військовій економіці?
Більше мільйона мобілізовано і воює, пайка хліба і трудодні, і кожен день проблема де взяти питної води, ось це воєнні будні, а зараз в більшості областей практично мирна лафа, але незадоволеним знову щось не так, хочеться дефолтного девала як в 2015-му і щоб з десяткою зелені відчути себе аллігархом, коли пенсіонери будуть жити за долар в день і лазити по смітникам?(((
По курсу, весна на валютному ринку, іде наближення чорного ринку до офіційного, ще трохи і помацаєм 38 на готівці.
somilitark
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  #<1 ... 10368103691037010371
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