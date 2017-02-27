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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10369103701037110372

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 74
Менше 38,00
7%
5
38,00-38,50
4%
3
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
16%
12
39,50-40,00
12%
9
40,00-40,50
27%
20
40,50-41,00
11%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42

  вектор написав:Авжеж, вгору...
Тут на сайті вище, на табло, хтось виставив продаж евро по 113 грн...
В когось нерви здали... :)

То фублі
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42

Visky Чого вгору?
dp120586dsv
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Archivarius написав:Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги?

Мне не известно, где и как обращаются эти деньги, и внедрены ли они вообще?
На мой взгляд, это дань моде, которая не имеет практического смысла. Безналичный оборот в достаточной степени электронный, чтобы не плодить лишних сущностей.
  Archivarius написав:Понятно, что количество денег, необходимых для функционирования экономики, уменьшилось по объективным причинам.

Именно поэтому изымаемые из экономики деньги не нуждаются в замещении. Более того, темпов изъятия явно недостаточно - навес свободной гривны продолжает расти. Неплохо бы изъять еще почти столько же, но механизмов для этого не видно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:02

  uaprofi написав:
  Shaman написав:
  uaprofi написав:flysoulfly 39,5 теперь когда ждать, полгода?

в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс

щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком

тому зараз й не друкують, й все виплачують

якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.
просто якщо встановити курс 35, то допомоги потрібно трішки більше ніж при курсі 45.

и вроде проскакивала инфа, что 30К уже не всем платят
про бюджетников вроде писали на форуме...
как бы не получилось, что после повышения пенсий - скажут что "пенсионеры гривну обвалили".
А так я полностью согласен получая достаточное внешнее финансирование можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...

про економічний обґрунтований курс казав не раз - це фікція.

про любий курс - теж некоректно, бо окрім допомоги є ще зовнішньоекономічна діяльність - й вона курс 25 просто не витримає.

як на мене, я би навпаки підтягував безготівковий курс до рівня 40-42 - як раз економічно обґрунтований відносно курсу 28, який був під кінець 2021 року ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:09

  Сибарит написав:
  Archivarius написав:Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги?

Мне не известно, где и как обращаются эти деньги, и внедрены ли они вообще?
На мой взгляд, это дань моде, которая не имеет практического смысла. Безналичный оборот в достаточной степени электронный, чтобы не плодить лишних сущностей.
  Archivarius написав:Понятно, что количество денег, необходимых для функционирования экономики, уменьшилось по объективным причинам.

Именно поэтому изымаемые из экономики деньги не нуждаются в замещении. Более того, темпов изъятия явно недостаточно - навес свободной гривны продолжает расти. Неплохо бы изъять еще почти столько же, но механизмов для этого не видно.

за Вашої методики ми досягнемо "изъятия" в 1 трлн грн десь літом 2023 року ;)

але це ніяк не вплине на наявність вільних безготівкових коштів - без емісії ця сума буде десь на одному рівні, який зараз біля 500 ярдів грн, чи навіть потроху буде зростати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:10

сливайтесь глупцы :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:20

  konstantin kirovograd написав:сливайтесь глупцы :lol:
Уже... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:21

А, к слову, уже сейчас можно гришу на депо до лета закидывать или таки подождать продления/непродления зерновой угоды?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:29

вектор
Шановний користувач, це середнє значення по готівковому курсу банків України, яке формується автоматично. На сайті одного з банків, а саме Міжнародний Інвестиційний Банк, курс продажу вказано 4130.00 В банк про це вже повідомили, але можете теж їм написати :wink:
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:29

  konstantin kirovograd написав:сливайтесь глупцы :lol:

8 березня ще не пройшло.
  asti написав:А, к слову, уже сейчас можно гришу на депо до лета закидывать или таки подождать продления/непродления зерновой угоды?

А що, десь пропонують грндепо більше 30%?
AndriyQ
 
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