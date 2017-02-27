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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42
вектор написав:
Авжеж, вгору...
Тут на сайті вище, на табло, хтось виставив продаж евро по 113 грн...
В когось нерви здали...
То фублі
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Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42
Visky Чого вгору?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 13:42
Archivarius написав:
Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги?
Мне не известно, где и как обращаются эти деньги, и внедрены ли они вообще?
На мой взгляд, это дань моде, которая не имеет практического смысла. Безналичный оборот в достаточной степени электронный, чтобы не плодить лишних сущностей.
Archivarius написав:
Понятно, что количество денег, необходимых для функционирования экономики, уменьшилось по объективным причинам.
Именно поэтому изымаемые из экономики деньги не нуждаются в замещении. Более того, темпов изъятия явно недостаточно - навес свободной гривны продолжает расти. Неплохо бы изъять еще почти столько же, но механизмов для этого не видно.
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Сибарит
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:02
uaprofi написав: Shaman написав: uaprofi написав:flysoulfly
39,5 теперь когда ждать, полгода?
в любой день.
ничего фундаментально не изменилось.
для баланса в системе нужно: или печатать или не платить ЗП/пенсии/социалку или поднимать курс
щось ви забули про іноземну допомогу. поки що вона надходить за графіком
тому зараз й не друкують, й все виплачують
якщо курс зробити 35 грн. то за 1 лярд допомоги можна профінансувати на 35лярдов грн. внутрішніх потреб.
при курсі 45 на 45 лярдов.
просто якщо встановити курс 35, то допомоги потрібно трішки більше ніж при курсі 45.
и вроде проскакивала инфа, что 30К уже не всем платят
про бюджетников вроде писали на форуме...
как бы не получилось, что после повышения пенсий - скажут что "пенсионеры гривну обвалили".
А так я полностью согласен получая достаточное
внешнее финансирование
можно сделать курс абсолютно любым - причём даже экономически обоснованный и даже вернуть 25...
про економічний обґрунтований курс казав не раз - це фікція.
про любий курс - теж некоректно, бо окрім допомоги є ще зовнішньоекономічна діяльність - й вона курс 25 просто не витримає.
як на мене, я би навпаки підтягував безготівковий курс до рівня 40-42 - як раз економічно обґрунтований відносно курсу 28, який був під кінець 2021 року
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Shaman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:09
Сибарит написав: Archivarius написав:
Возникает вопрос, могут ли параллельно для замещения этих сумм активно внедрять электронные деньги?
Мне не известно, где и как обращаются эти деньги, и внедрены ли они вообще?
На мой взгляд, это дань моде, которая не имеет практического смысла. Безналичный оборот в достаточной степени электронный, чтобы не плодить лишних сущностей.
Archivarius написав:
Понятно, что количество денег, необходимых для функционирования экономики, уменьшилось по объективным причинам.
Именно поэтому изымаемые из экономики деньги не нуждаются в замещении. Более того, темпов изъятия явно недостаточно - навес свободной гривны продолжает расти. Неплохо бы изъять еще почти столько же
, но механизмов для этого не видно.
за Вашої методики ми досягнемо "изъятия" в 1 трлн грн десь літом 2023 року
але це ніяк не вплине на наявність вільних безготівкових коштів - без емісії ця сума буде десь на одному рівні, який зараз біля 500
ярдів грн, чи навіть потроху буде зростати.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:20
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asti
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:21
А, к слову, уже сейчас можно гришу на депо до лета закидывать или таки подождать продления/непродления зерновой угоды?
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Додано: Вів 07 бер, 2023 14:29
konstantin kirovograd написав:
сливайтесь глупцы
8 березня ще не пройшло.
asti написав:
А, к слову, уже сейчас можно гришу на депо до лета закидывать или таки подождать продления/непродления зерновой угоды?
А що, десь пропонують грндепо більше 30%?
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