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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10370103711037210373

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 76
Менше 38,00
7%
5
38,00-38,50
5%
4
38,50-39,00
5%
4
39,00-39,50
16%
12
39,50-40,00
12%
9
40,00-40,50
26%
20
40,50-41,00
11%
8
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:11

  konstantin kirovograd написав:сливайтесь глупцы :lol:

и в подушку грн :)
во время тревоги, с подушкой в подвал :D
2 в 1 - греет на 100%, не надо и электричества :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:14

somilitark
Я жодного слова не сказав про девал. Згоден, сфера обслуговування працює, хліб та інше є, підстригтися та вилікувати зуби можна. Але зараз здатні платити військові, пенсіонери та державні (місцеві) службовці, енергетики – це основні драйвери руху малої економки, у всіх інших впали доходи. В кожному магазині бачать середній чек та оборот.
Держава тримається на макрофінансової допомозі. Так, і це дуже добре в стані війни.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:18

  AndriyQ написав:А що, десь пропонують грндепо більше 30%?

А що, десь пропонують хоча б 30% ?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:19

Запитання - старе, як світ© Але...

Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:24

  Успіх написав:Любі друзі!©
Тут періодично лунало це запитання, але тут ще нюансик появився ;)

Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обміка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

п.с.
Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:

После войны поедите с супругой на отдых в Египет и там вам ежедневно за 1 бакс будут делать лебедей на кровати... или пить фруктовый фреш. Или бармен вам пиво будет наливать полный стакан. Там единички ещё в ходу... :P
У меня они тоже есть и я не спешу с ними расставаться, жду отдыха после войны.
Может вместе будем лететь на отдых в первых рейсах из Борисполя..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:38

  Успіх написав:Одним словом, в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.
Ну, з обмінкою, то зрозуміло - хоче бере з дисконтом, а хоче - ні.
Але ж банки то повинні брати - хіба ні?

Доллары США? Банки в США обязаны. "ощад і ще якийсь банк" точно в США были? Все прочие банки обязаны их принимать не более, чем эмалангени.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:42

Официальный курс + резервы

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............07.03.2023.........08.03.2023
дата розрахунку.............06.03.2023..........07.03.2023
Євро................................38,9126...............39,0132...+0.26
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0668 (вчера 1.0641)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.45 (вчера 104.56).
Доллар очень медленно опускается, текущие колебания происходят в очень узком диапазоне.

НБУ опубликовал данные о международных резервах.
НБУ написав:Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 864,6 млн дол. США. У лютому вони знизилися на 3,5% унаслідок інтервенцій Національного банку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

В абсолютных цифрах снижение составило $1.063 млрд.
Причинами стали весьма высокий объем валютных интервенций и сокращение внешних поступлений.
Стоит отметить, что уровень резервов остается очень высоким, даже по меркам мирного времени. При таком темпе снижения, а я надеюсь что он не сохраниться, чистых резервов нам хватит на 1.5 года, а валовых - более, чем на 2.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:55

  konstantin kirovograd написав:сливайтесь глупцы :lol:
"спивайтеся, голубці". Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:06

  Успіх написав: в дружини завалялось аж 13дол(смішна сума) ще з давніх часів))
Але їх в неї не хоче брати ні обмінка, ні два банки(ощад і ще якийсь банк), в які вона зверталась.

Купюри - "одинички"... - деякі 85р. :shock:
п.с.2
В ощаді порадили звернутись в головне їхнє відділення...

якщо прям свербить - хай спробує УКРЕКСІМБАНК, якщо приймуть без комісії. Запитувать треба не телефоном, а в конкретного касира у відділенні.

Інакше - придержати на Єгипети.
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